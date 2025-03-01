В ряде областей Украины объявили воздушную тревогу

Воздушная тревога объявлена на значительной территории Украины, включая Киевскую, Одесскую, Николаевскую, Днепропетровскую, Харьковскую, Сумскую, Полтавскую, Кировоградскую, Черкасскую и Черниговскую области.
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