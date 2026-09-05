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Регионы России

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Истребитель F-4 Phantom потерпел крушение на авиашоу в Греции

Истребитель F-4 Phantom потерпел крушение на авиашоу в Греции

По информации телеканала, в ходе пилотажного манёвра военный самолёт резко потерял высоту, воспламенился в двух местах и рухнул на землю.

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