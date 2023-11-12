Чем закончились латиноамериканские сериалы, которые все смотрели в девяностых и нулевых. Часть II

Многие смотрели их по телевизору, но не у всех хватало терпения досмотреть эти сериалы до конца. «Земля любви», 1999–2000 Страна: БразилияКоличество серий: 221О чемСотни эмигрантов из Италии отправляются в поисках лучшей доли в Новый Свет.