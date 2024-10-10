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Хэмилтон и Леклер в «Феррари» – лучший состав «Ф-1»-2025 по версии Autosport, «Ред Булл» ниже «Уильямса»

Autosport составил рейтинг составов в «Формуле-1» в 2025 году. Издание поставило на первую строчку «Феррари» с Льюисом Хэмилтоном и Шарлем Леклером.

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