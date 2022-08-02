Специалисты РХБ защиты ЮВО скрыли позиции артиллерии в Краснодарском крае

Специалисты РХБ защиты ЮВО скрыли позиции артиллерии в Краснодарском крае

В ходе тактико-специального занятия военнослужащие аэрозольного подразделения отработали скрытие позиций артиллерии от высокоточного оружия условного противника.

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