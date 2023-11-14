СМИ: вилла Меладзе в Крыму подешевела на 11 миллионов

СМИ: вилла Меладзе в Крыму подешевела на 11 миллионовКонстантин МеладзеПродюссер Константин Меладзе решил снизить цену на свою виллу в Крыму из-за опасений по поводу того, что недвижимость может быть национализирована.
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