Женщина погибла в Воронежской области при пожаре в доме в результате падения БПЛА ВСУ

В Борисоглебске Воронежской области одна женщина погибла и ещё два человека пострадали в результате пожара в частном доме, возникшего из-за падения БПЛА ВСУ, сообщил губернатор региона Александр Гусев.
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