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Кто спекулирует вокруг теракта 11 сентября и для чего США эвакуируют свои военные базы – Ордуханян

Кто спекулирует вокруг теракта 11 сентября и для чего США эвакуируют свои военные базы – Ордуханян

Политолог-американист Рафаэль Ордуханян в эфире Украина.ру рассказал о спекуляциях вокруг теракта 11 сентября 2001 года в Нью-Йорке, объяснил причины предвыборной паники американского президента Дональда Трампа, а также проанализировал итоги консультаций по Украине, которые состоялись в Москве с участием представителей США:00:25 - Зачем США консультации с Россией по Украине?03:07 - Партийный съезд республиканцев в Далласе;07:38 - Война вокруг теракта 11 сентября в Нью-Йорке;14:06 - Конфликт с Ираном после проигрыша республиканцев в США.

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