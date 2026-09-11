Кто спекулирует вокруг теракта 11 сентября и для чего США эвакуируют свои военные базы – Ордуханян

Политолог-американист Рафаэль Ордуханян в эфире Украина.ру рассказал о спекуляциях вокруг теракта 11 сентября 2001 года в Нью-Йорке, объяснил причины предвыборной паники американского президента Дональда Трампа, а также проанализировал итоги консультаций по Украине, которые состоялись в Москве с участием представителей США:00:25 - Зачем США консультации с Россией по Украине?03:07 - Партийный съезд республиканцев в Далласе;07:38 - Война вокруг теракта 11 сентября в Нью-Йорке;14:06 - Конфликт с Ираном после проигрыша республиканцев в США.