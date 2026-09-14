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Фестиваль дзюдо в Тургиново: праздник спорта, единства и олимпийских традиций

Фестиваль дзюдо в Тургиново: праздник спорта, единства и олимпийских традиций

В селе Тургиново прошёл фестиваль дзюдо, посвящённый Году единства народов России. 12 сентября в селе Тургиново Тверской области состоялся фестиваль дзюдо, приуроченный к Году единства народов России.

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