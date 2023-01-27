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Циципас о том, будет ли больше нервничать, если Марго Робби придет на финал AO: «Лучше даже не пробовать. В другой раз»

Стефанос Циципас ответил, как отреагировал бы на присутствие Марго Робби на финале Australian Open. Об этом в интервью каналу Eurosport его спросила Лора Робсон.

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