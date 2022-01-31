Аргументы недели

97 570 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Александр
    Я регулировщик радиоаппаратуры,о чём неоднократно писал.С высшим техническим образованием.Меня интернет знает. А вот,...Дмитрий Давыдов п...
  • Виктор Борисов
    А  можно узнать кто вы  такой?   Я  вот как  врач  полностью  согласенДмитрий Давыдов п...
  • Дмитрий Гурин
    бредовая идея. В первую очередь нужно вводить обязательное, а не по желанию хоть и бесплатно, амбулаторное обследован...Дмитрий Давыдов п...

Иммунолог Крючков: «глобальная стабилизация» ситуации с COVID-19 наступит к середине 2022 года

Иммунолог Крючков: «глобальная стабилизация» ситуации с COVID-19 наступит к середине 2022 года

Ситуация с распространением коронавируса стабилизируется к середине 2022 года. Об этом в интервью радио Sputnik заявил кандидат медицинских наук, иммунолог, генеральный директор компании «Клиникал Экселанс Груп» Николай Крючков.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх