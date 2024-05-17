BMJ: большие физические нагрузки продлевают жизнь на 5 лет Недавнее исследование учёных из University of Alberta (Канада) проливает свет на интересный аспект здоровья и долголетия – влияние скорости бега на продолжительность жизни.
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