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Bobruin.by . Мой Бобруйск

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Торжественное награждение лучших из лучших

Торжественное награждение лучших из лучших

20.05.2025 в ГУО ´Средняя школа №30 г.Бобруйска´ прошло торжественное награждение лучших из лучших учащихся нашей школы, которые старались учиться и трудились не покладая рук, чтобы получить долгожданную победу на Олимпиадах по учебным предметам .

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