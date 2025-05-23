20.05.2025 в ГУО ´Средняя школа №30 г.Бобруйска´ прошло торжественное награждение лучших из лучших учащихся нашей школы, которые старались учиться и трудились не покладая рук, чтобы получить долгожданную победу на Олимпиадах по учебным предметам .
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