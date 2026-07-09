Исследование на мышах объяснило, почему люди не помнят раннее детство

Новое исследование, опубликованное в Nature Communications, предлагает неожиданный ответ на один из главных нейробиологических вопросов: почему воспоминания раннего детства практически недоступны? Оказалось, дело не в слабости мозга в этом возрасте, а в его избыточной активности.
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