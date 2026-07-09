НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Пронедра

494 подписчика

Исследование на мышах объяснило, почему люди не помнят раннее детство

Исследование на мышах объяснило, почему люди не помнят раннее детство

Новое исследование, опубликованное в Nature Communications, предлагает неожиданный ответ на один из главных нейробиологических вопросов: почему воспоминания раннего детства практически недоступны? Оказалось, дело не в слабости мозга в этом возрасте, а в его избыточной активности.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии