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Носкова заработала за победу на «Уимблдоне» 4,8 млн долларов

Линда Носкова стала чемпионкой « Уимблдона ». За одиночный титул она заработает 3,6 млн фунтов (примерно 4,8 млн долларов), за парный третий круг – 24 тысячи фунтов (примерно 32 тысячи долларов).

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