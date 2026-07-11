Носкова заработала за победу на «Уимблдоне» 4,8 млн долларов

Линда Носкова стала чемпионкой « Уимблдона ». За одиночный титул она заработает 3,6 млн фунтов (примерно 4,8 млн долларов), за парный третий круг – 24 тысячи фунтов (примерно 32 тысячи долларов).
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