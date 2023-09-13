Крис Юбенк-младший о бое с Алимханулы: «Я даже не видел его боев»

Бывший чемпион мира IBO в суперсреднем весе британец Крис Юбэнк-младший прокомментировал вероятность проведения боя с победителем объединительного поединка в среднем дивизионе между обладателем пояса WBO Жанибеком Алимханулы и владельцем титула IBF Винченцо Гуальтьери: «Честно говоря, я даже не видел их боев.
Популярные статьи
- Прокуратура Испании из-за поцелуя Рубиалеса подала жалобу в Национальный суд с просьбой возбудить уголовное дело
- «Реал», «Барса», «Интер» выразили соболезнования в связи с наводнением в Ливии. Погибло 3+ тысячи человек, 10+ тысяч пропали без вести
- Татьяна Тарасова: «Зачем фигурному катанию смотреть в сторону Азии? Наш вид там слабо развивается»
Свежие комментарии