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Крис Юбенк-младший о бое с Алимханулы: «Я даже не видел его боев»

Бывший чемпион мира IBO в суперсреднем весе британец Крис Юбэнк-младший прокомментировал вероятность проведения боя с победителем объединительного поединка в среднем дивизионе между обладателем пояса WBO Жанибеком Алимханулы и владельцем титула IBF Винченцо Гуальтьери: «Честно говоря, я даже не видел их боев.

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