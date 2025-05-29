«Флорида» обыграла «Каролину» и стала первым финалистом Кубка Стэнли

Хоккейный клуб «Флорида Пантерз» в четверг, 29 мая, обыграл «Каролину Харрикейнз» в пятом матче финальной серии Восточной конференции плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ) и завоевал место в финале Кубка Стэнли.
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