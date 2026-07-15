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Ветераны Фолклендской войны против сравнений футбола с войной: «Футболисты не рискуют жизнями, это совсем не похоже на поле боя»

Ветеран Фолклендской войны, валлиец Саймон Уэстон осудил сравнения футбольного матча с войной. Ранее бывший нападающий сборной Англии Иан Райт перед матчем английской национальной команды со сборной Аргентины в полуфинале ЧМ-2026 заявил : «Нас ждет война на истощение – это не просто игра.

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