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G7 и ЕС обсуждают санкции против банков, использующих СПФС ЦБ России

G7 и ЕС обсуждают санкции против банков, использующих СПФС ЦБ России

Страны «Большой семерки» (G7) и Евросоюз начали обсуждение возможных санкций против банков третьих стран, которые применяют российскую систему передачи финансовых сообщений (СПФС), созданную Центробанком РФ в качестве аналога SWIFT, информирует агентство Bloomberg, ссылаясь на источники.

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