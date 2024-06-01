G7 и ЕС обсуждают санкции против банков, использующих СПФС ЦБ России

Страны «Большой семерки» (G7) и Евросоюз начали обсуждение возможных санкций против банков третьих стран, которые применяют российскую систему передачи финансовых сообщений (СПФС), созданную Центробанком РФ в качестве аналога SWIFT, информирует агентство Bloomberg, ссылаясь на источники.
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