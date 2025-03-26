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Царьград

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Мигрант, которому велели покинуть Россию, притаился в Челябинской области

Мигрант, которому велели покинуть Россию, притаился в Челябинской области

Полиция проверила национальные кафе.Сотрудники Управления по вопросам миграции, оперативных подразделений регионального Главка МВД, ОМВД Златоустовского городского округа и представители УФСБ провели совместные проверки в рамках операции "Правопорядок".

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