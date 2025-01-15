Марочко рассказал о пугающей находке на одной из позиций ВСУ

Бойцы Вооруженных сил (ВС) России, заняв одну из позиций украинских войск под Кременной в Луганской народной республике (ЛНР), обнаружили большое количество скелетированных останков и фрагментов тел солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ).
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