Стратегическая глубина. Как Россия совершила ближневосточный прорыв

Эта неделя ознаменовалась знаковыми событиями в сфере российской внешней политики. Президент России Владимир Путин совершил государственный визит в Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ), где провел переговоры с президентом страны шейхом Мухаммадом бен Заидом аль Нахайяном.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии