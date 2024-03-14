Йеменские хуситы заявили об успешных испытаниях якобы гиперзвуковой ракеты и планах по её серийному производству

Повстанцы-хуситы (шииты), контролирующие самые густонаселенные территории на севере Йемена, включая столицу город Сана, продолжают создавать серьезные проблемы для торгового судоходства в Красном море и Аденском заливе, как следствие, и в Суэцком канале.