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Йеменские хуситы заявили об успешных испытаниях якобы гиперзвуковой ракеты и планах по её серийному производству

Йеменские хуситы заявили об успешных испытаниях якобы гиперзвуковой ракеты и планах по её серийному производству

Повстанцы-хуситы (шииты), контролирующие самые густонаселенные территории на севере Йемена, включая столицу город Сана, продолжают создавать серьезные проблемы для торгового судоходства в Красном море и Аденском заливе, как следствие, и в Суэцком канале.

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