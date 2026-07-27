Саудовская Аравия сообщила об атаке дронов с территории Ирака Саудовская ПВО перехватила несколько беспилотников, запущенных из Ирака.
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Саудовская Аравия сообщила об атаке дронов с территории Ирака Саудовская ПВО перехватила несколько беспилотников, запущенных из Ирака.
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