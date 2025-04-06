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Долгий путь «Сказочного патруля»: от первых концепт-артов до 4-го сезона

Мультсериал «Сказочный патруль» уже почти 10 лет приковывает к экранам множество юных зрителей. Девочки и мальчики по всей России (да и за её пределами) растут вместе с героинями и продолжают сквозь года с интересом наблюдать за их сказочными приключениями.

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