Долгий путь «Сказочного патруля»: от первых концепт-артов до 4-го сезона

Мультсериал «Сказочный патруль» уже почти 10 лет приковывает к экранам множество юных зрителей. Девочки и мальчики по всей России (да и за её пределами) растут вместе с героинями и продолжают сквозь года с интересом наблюдать за их сказочными приключениями.