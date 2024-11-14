Группировка войск «Запад» с помощью расчета ИСДМ «Земледелие» сорвала ротацию ВСУ

Российские военнослужащие группировки войск «Запад» сорвали ротацию подразделений Вооруженных сил Украины (ВСУ) в зоне специальной операции с помощью инженерной системы дистанционного минирования «Земледелие».
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