В Черноморском орденов Нахимова и Красной Звезды высшем военно-морском училище им. П. С. Нахимова состоялся день открытых дверей.
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