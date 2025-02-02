Любопытно, однако
Любопытно, однакоКуча-мала
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Любопытно, однако

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«Абхазия содержит граждан Грузии»: самооценка в республике растет на фоне оттока российских туристов и приближения блэкаута

«Абхазия содержит граждан Грузии»: самооценка в республике растет на фоне оттока российских туристов и приближения блэкаута

БлокнотРУ Выборы в Абхазии приближаются. Разнузданная по своим беспрецедентным обещаниям кампания местной оппозиции (той, что свергла законно избранную власть в ноябре) формирует у многих в республике ложное ощущение реальности.

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Комментарии
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Елена Хараничева
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2 час.
Георгий Корнев
Меня терзают смутные сомнения. Инвестиционные соглашения абхазы подписывать на хотят. А аэропорт Россия за за свои кровные восстанавливать будет, и потом просто подарит? Халява развращает К чему она риводит видно на примере Абхазии. Турки за свои деньги жёстко спрашивают. Результат на лицо. Майдан в Абхазии. Свержение Асада. эЭто политика сильного государства. А всё эти это содержание социалки - не в коня корм. Сытые абхазы сидят по домам. У нас всё хорошо. Россия сама с оппозицией пускай разбирайся. 90% поддерживают якобы Россию, а 10% там рулят. К чему эта политика приводит (как бы не обидеть оппозицию, которая нарушает законы), видна на примере Окраины.
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1 час.
ВВ
Василий Васильев
Вот снова меня мучают смутные сомнения насчет &quot;решимости&quot; Путина  &quot;поглядеть правде в глаза&quot;. Абхазы не просто халявщики. Абхазы - это латентные предатели и неблагодарные попрошайки с огромным самомнением. К сожалению, такая ситуация возникла при прямом попустительстве Путина. А Путин в духе &quot;не потерять лицо&quot; продолжает &quot;в упор не видеть&quot; это.
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46 мин.
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