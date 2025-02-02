Георгий Корнев

Меня терзают смутные сомнения. Инвестиционные соглашения абхазы подписывать на хотят. А аэропорт Россия за за свои кровные восстанавливать будет, и потом просто подарит? Халява развращает К чему она риводит видно на примере Абхазии. Турки за свои деньги жёстко спрашивают. Результат на лицо. Майдан в Абхазии. Свержение Асада. эЭто политика сильного государства. А всё эти это содержание социалки - не в коня корм. Сытые абхазы сидят по домам. У нас всё хорошо. Россия сама с оппозицией пускай разбирайся. 90% поддерживают якобы Россию, а 10% там рулят. К чему эта политика приводит (как бы не обидеть оппозицию, которая нарушает законы), видна на примере Окраины.