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При восхождении на вулкан Ключевской на Камчатке погибли четыре туриста

При восхождении на вулкан Ключевской на Камчатке погибли четыре туриста

При восхождении на вулкан Ключевской на Камчатке погибли четверо туристов. Представитель экстренных служб сообщил журналистам в субботу, 3 сентября, что всего в группе было двенадцать человек.

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