"Летающий тепловизор" российской армии улучшат

Первый дрон с российским тепловизором БПЛА400Т ждет масштабное обновление. Так, беспилотнику, активно применяемому в зоне спецоперации для разведки и наводки артиллерии, увеличат дальность полета, улучшат помехозащищенность и уменьшат его размеры.