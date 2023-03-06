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"Летающий тепловизор" российской армии улучшат

Первый дрон с российским тепловизором БПЛА400Т ждет масштабное обновление. Так, беспилотнику, активно применяемому в зоне спецоперации для разведки и наводки артиллерии, увеличат дальность полета, улучшат помехозащищенность и уменьшат его размеры.

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