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Аллегри о 3-м месте в группе ЛЧ: «С одной стороны, «Юве» может быть удовлетворен, что попал в ЛЕ»

Массимилиано Аллегри подвел итоги выступления «Ювентуса» в Лиге чемпионов. Туринцы проиграли «ПСЖ» (1:2) в 6-м туре группового раунда и заняли третье место, пробившись в стыки Лиги Европы.

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