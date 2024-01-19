Полиция Краснодара ищет школьника, исполнявшего в трамвае матерные песни

"Неадекват-шоу" мальчик, предположительно, устроил, чтобы впечатлить снимавшую его девушку.В Краснодаре накануне днём школьник во время поездки на трамвае включал на телефоне песни и сказки с ненормативной лексикой, носился по салону и крайне неадекватно вёл себя.
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