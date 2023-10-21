PID: женщины снижают привлекательность соперниц, советуя им стричься короче

Австралийские ученые из Университета Чарльза Стерта обнаружили, что женщины склонны давать другим женщинам вредные советы по стрижке, чтобы таким образом уменьшить их физическую привлекательность в глазах мужчин и снизить возможную конкуренцию.
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