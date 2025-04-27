Фотографии корейских солдат из Курской области появились в сети

Фотографии северокорейских солдат, участвовавших в освобождении Курской области от подразделений Вооружённых сил Украины (ВСУ), были опубликованы в сети, заявил военный корреспондент Александр Гармаев 26 апреля в своём Telegram-канале.
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