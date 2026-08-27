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Рөстәм Миңнеханов Татарстанның күп балалы гаиләләренә тирән ихтирам белдерде

Рөстәм Миңнеханов Татарстанның күп балалы гаиләләренә тирән ихтирам белдерде

Татарстан Рәисе Рөстәм Миңнеханов Казан Кремлендә республиканың иң яхшы гаиләләрен кабул итү турында сөйләде.

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