Острое противостояние: почему Белый дом не хочет разделить средства для помощи Украине и Израилю

Администрация США отвергла требования представителей Республиканской партии исключить из законопроекта о поддержке «критически важных партнёров», включая Израиль и Украину, положение о финансировании Киева.
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