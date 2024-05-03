Трофейные Abrams и Leopard 2 в Москве: что поcмотреть на выставке трофеев на Поклонной горе Алиса БронскаяНа Поклонной горе, в парке Победы, открылась выставка трофейного вооружения и военной техники, захваченной российскими военными в ходе успешной спецоперации.
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