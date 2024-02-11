BMW сняла в рекламе электроседана i5 знаменитого актёра Кристофера Уокена

В 2024 году на финальной игре за звание чемпиона Национальной футбольной лиги BMW представит новый рекламный видеоролик — на главной игре NFL немецкий автопроизводитель собирается продемонстрировать новейший электромобиль i5.
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