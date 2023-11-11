Toyota показала снимок полноприводной Camry нового поколения

Компания Toyota продолжает постепенно рассекречивать Camry нового поколения. На опубликованной фотографии изображена задняя часть седана с шильдиками HEV и AWD, указывающими на гибридную силовую установку и полный привод.
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