В Ялте кандидат в депутаты избил ветерана СВО, он в больнице. Агрессию спровоцировало замечание о неправильной парковке.
ОПАСНАЯ ТЕНДЕНЦИЯ: НА ВЕТЕРАНОВ СВО НАПАДАЮТ НЕ ТОЛЬКО БАНДИТЫ, НО И "ЭЛИТА"
Комментарии
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Ирина
Срочно снимать мораторий,сволочи распоясались.
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11 час.
Karmadon
"Подозреваемый утверждает, что не знал, кого он ударил ножом..."? Ну, так это же смягчающее вину обстоятельство! Мог ведь пострадавший оказаться педофилом или террористом? Мог! А то и вообще израильским шпиёном.
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6 час.
ВМ
Владимир Минаков
" Сторожук живёт в Ялте с 2022 года, владеет компанией "Гарант групп"." Судя по фамилии - этнический украинец с Галичины, с началом СВО перебрался в Крым. И уже - в депутаты... Ну какой же украинец в армии и без лычки? Тенденция сохранена... Может, его и в армию возьмут, лычки зарабатывать?
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2 час.
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