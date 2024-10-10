Спички - не игр...
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Спички - не игрушка

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    " Сторожук живёт в Ялте с 2022 года, владеет компанией "Гарант групп"."        Судя по фамилии -   этнический украине...ОПАСНАЯ ТЕНДЕНЦИЯ...

ОПАСНАЯ ТЕНДЕНЦИЯ: НА ВЕТЕРАНОВ СВО НАПАДАЮТ НЕ ТОЛЬКО БАНДИТЫ, НО И "ЭЛИТА"

ОПАСНАЯ ТЕНДЕНЦИЯ: НА ВЕТЕРАНОВ СВО НАПАДАЮТ НЕ ТОЛЬКО БАНДИТЫ, НО И "ЭЛИТА"

В Ялте кандидат в депутаты избил ветерана СВО, он в больнице. Агрессию спровоцировало замечание о неправильной парковке.

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Комментарии
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Ирина
Срочно снимать мораторий,сволочи распоясались.
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11 час.
Karmadon
&quot;Подозреваемый утверждает, что не знал, кого он ударил ножом...&quot;? Ну, так это же смягчающее вину обстоятельство! Мог ведь пострадавший оказаться педофилом или террористом? Мог! А то и вообще израильским шпиёном.
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6 час.
ВМ
Владимир Минаков
&quot; Сторожук живёт в Ялте с 2022 года, владеет компанией &quot;Гарант групп&quot;.&quot;        Судя по фамилии -   этнический украинец с Галичины, с началом СВО  перебрался в Крым. И уже - в депутаты... Ну какой же украинец в армии и без лычки? Тенденция сохранена... Может, его и в армию возьмут, лычки зарабатывать?
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2 час.

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