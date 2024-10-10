ОПАСНАЯ ТЕНДЕНЦИЯ: НА ВЕТЕРАНОВ СВО НАПАДАЮТ НЕ ТОЛЬКО БАНДИТЫ, НО И "ЭЛИТА"

"Подозреваемый утверждает, что не знал, кого он ударил ножом..."? Ну, так это же смягчающее вину обстоятельство! Мог ведь пострадавший оказаться педофилом или террористом? Мог! А то и вообще израильским шпиёном.

ВМ

Владимир Минаков

" Сторожук живёт в Ялте с 2022 года, владеет компанией "Гарант групп"." Судя по фамилии - этнический украинец с Галичины, с началом СВО перебрался в Крым. И уже - в депутаты... Ну какой же украинец в армии и без лычки? Тенденция сохранена... Может, его и в армию возьмут, лычки зарабатывать?