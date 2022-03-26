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«Надеемся, этап запомнится благодаря хорошей гонке, а не инциденту». Ассоциация гонщиков Гран-при – о решении выступать после ракетного удара в Джидде

Ассоциация гонщиков Гран-при выпустила заявление по поводу этапа в Саудовской Аравии. Несмотря на ракетный удар по Джидде во время первой тренировки, официальные лица убедили пилотов продолжать уик-энд.

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