"Помощи от властей нет": Людей бросили одних в затопленных домах

Частный сектор активно затапливает на протяжении нескольких минувших недель.Ростовчане, живущие в западной части города и в хуторе Ленинаван, решили самостоятельно спасти свои дома от затопления грунтовыми водами.
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