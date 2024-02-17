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"Помощи от властей нет": Людей бросили одних в затопленных домах

"Помощи от властей нет": Людей бросили одних в затопленных домах

Частный сектор активно затапливает на протяжении нескольких минувших недель.Ростовчане, живущие в западной части города и в хуторе Ленинаван, решили самостоятельно спасти свои дома от затопления грунтовыми водами.

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