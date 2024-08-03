В Русской армии нет людоедов

ВераВерная А фамилии автор постеснялся назвать? Хотелось бы понимать, о каких военкорах речь.

Сергей Трофимов все эти военкоры выдуманы предателями России а еже ли о потерях то в автоавариях в России погибает не меньше людей а с учетом убийств на бытовой почве может еще и больше