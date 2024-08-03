Все таки придется дать комментарий по поводу известного поста известного военкора (с моей точки зрения, совсем не военкора) о генералах и полковниках «людоедах», а также о чудовищных потерях нашей армии.
В Русской армии нет людоедов
Комментарии
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ВераВерная
А фамилии автор постеснялся назвать? Хотелось бы понимать, о каких военкорах речь.
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17 час.
Сергей Трофимов
все эти военкоры выдуманы предателями России а еже ли о потерях то в автоавариях в России погибает не меньше людей а с учетом убийств на бытовой почве может еще и больше
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15 час.
АБ
Александр Б
Марат Хайруллин, может я и глуп, но, ей богу, уже который раз хочется тебя спросить: А что сказать то ты хотел? И на сколько нескончаемый твой словесный пон... фонтан?
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14 час.
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