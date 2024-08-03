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В Русской армии нет людоедов

В Русской армии нет людоедов

  Все таки придется дать комментарий по поводу известного поста известного военкора (с моей точки зрения, совсем не военкора) о генералах и полковниках «людоедах», а также о чудовищных потерях нашей армии.

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Комментарии
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ВераВерная
А фамилии автор постеснялся назвать? Хотелось бы понимать, о каких военкорах речь.
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17 час.
Сергей Трофимов
все эти военкоры выдуманы предателями России а еже ли о потерях то в автоавариях в России погибает не меньше людей а с учетом убийств на бытовой почве может еще и больше
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АБ
Александр Б
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