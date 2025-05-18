Политолог — об угрозах США санкциями России: бесполезно

Профессор Академии труда и социальных отношений кандидат политических наук Павел Фельдман в беседе с RT прокомментировал слова американского госсекретаря Марко Рубио о том, что конгресс США может ужесточить санкции в отношении России при отсутствии прогресса на переговорах по мирному урегулированию на Украине.