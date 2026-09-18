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Пронедра

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Макрон считает цены на топливо на французских АЗС невыносимыми

Макрон считает цены на топливо на французских АЗС невыносимыми

Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что рост стоимости топлива на французских АЗС достиг «невыносимого» уровня.

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