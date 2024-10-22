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Поплавская посоветовала SHAMAN создать производство БПЛА «Я русский»

Поплавская посоветовала SHAMAN создать производство БПЛА «Я русский»

Актриса и общественный деятель Яна Поплавская выразила мнение, что певцу SHAMAN (настоящее имя — Ярослав Дронов) под брендом «Я русский» следует зарегистрировать производство беспилотных летательных аппаратов.

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