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Хеукеланн заговорил по-русски после победы «Трактора», норвежец перешел в команду в июне

Хеукеланн заговорил по-русски после победы «Трактора», норвежец перешел в команду в июне

Норвежский голкипер «Трактора» Хенрик Хеукеланн произнес в раздевалке речь на русском языке после победы над «Авангардом» (2:1) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

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