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В ЛНР утвердили программу водоснабжению на 2026—2030 годы. Перебои с водой между тем продолжаются

В ЛНР утвердили программу водоснабжению на 2026—2030 годы. Перебои с водой между тем продолжаются

На днях правительство ЛНР утвердило программу «Обеспечение надёжного водоснабжения и снижение потерь коммунальных ресурсов в ЛНР на 2026—2030 годы» — речь идёт о постановлении Правительства ЛНР №205/26 от 15 сентября 2026 года.

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