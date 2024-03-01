Чтобы не лишиться власти, Зеленский пытается взять под контроль отбор судей в Конституционный суд

С учетом отмены президентских выборов, Зеленский рискует лишиться власти после 20 мая, когда согласно Конституции Украины истекает срок его полномочий.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
- Подняв флаг над селом Ласточкино, наши войска продолжают наступление в западном направлении «на плечах» отступающего противника
- Европарламент потребовал от России «немедленно» освободить всех «политических заключённых»
- Противник констатирует факт потери контроля над селом Ласточкино и продвижение ВС РФ в Ивановском
Свежие комментарии