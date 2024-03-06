Рецепт шоколадного торта с грецкими орехами

Знаешь ли ты, что 20 июля отмечался международный День торта? На самом деле этот праздник посвящен не только самому десерту, он служит символом дружбы между людьми, странами и народами и выступает знаком объединения.
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